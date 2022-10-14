Drake ve The Weeknd Grammy Ödülleri'ni boykot etmeye devam ediyor

The Weeknd ve Drake, müzik dünyasının enlerinin seçildiği Grammy Ödülleri’ne bu yıl da aday şarkı sunmadı. İki Kanadalı şarkıcının adı birden fazla aday listesinde çıkmasına rağmen, müzisyenlerin gelecek yıl Grammy’de aday gösterilmeyeceği açıklandı.



KATEGORİNİN DEĞİŞMESİNİ İSTEDİ



Geçtiğimiz yıl Certified Lover Boy ve Way 2 Sexy ile iki kategoride adaylık kazanan rap şarkıcı Drake, şarkılarının kategorilerden tamamen çıkarılmasını istemişti. Şarkıcı, 2017 yılında Akademi’nin “Hotline Bling” şarkısını rap kategorisi yerine pop şarkısı olarak değerlendirmesini eleştirmiş ve ödül törenine katılmamıştı.