Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi'nde Klasik Türk Musikisi konseri düzenlendi

Ramazanın güzel etkinliklerle geçirildiğini belirten Soytürk, "Topluluğumuzun sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk, solistlerimiz ve sazendelerimizi tebrik ediyorum. Herkesin hem Kadir Gecesi'ni hem de bayramını tebrik ediyorum." diye konuştu.