EUROVİSİON 2024 ne zaman, hangi ülkede gerçekleşecek?

2024 Eurovision Şarkı Yarışması için geri sayım başladı. Yarışma, İsveç'in Malmö kentinde 68'inci kez düzenlenecek.Malmö Arena'da düzenlenecek olan yarışma, 7 Mayıs ve 9 Mayıs 2024'te iki yarı final halinde gerçekleşecek. 11 Mayıs 2024'te ise Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli olacak.



İSVEÇ'İN YEDİNCİ EV SAHİPLİĞİ



Yarışma, 1992 ve 2013 yıllarından sonra üçüncü kez Malmö kentinde yapılacak. İsveç, daha önce 1975, 2000 ve 2016 yıllarında Stockholm'de, 1985 yılında Göteborg'da yarışmayı düzenlemişti. 2024 Eurovison ise ülkenin yedinci ev sahipliği olacak.

