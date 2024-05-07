EUROVİSİON 2024 ne zaman, hangi ülkede gerçekleşecek?

Renkli sahne şovları, akıllarda yer eden şarkılarıyla Eurovision, her yıl Avrupa müzik sahnesinin önemli müzik olaylarından birini oluşturuyor.2003 yılında Eurovision'da ülkemize birincilik getiren Sertab Erener, 11 yıl sonra yeniden Eurovision'da sahne alacak. Peki, EUROVİSİON 2024 ne zaman, hangi ülkede gerçekleşecek?

EUROVİSİON 2024 ne zaman, hangi ülkede gerçekleşecek?

2024 Eurovision Şarkı Yarışması için geri sayım başladı. , İsveç'in Malmö kentinde 68'inci kez düzenlenecek.Malmö Arena'da düzenlenecek olan yarışma, 7 Mayıs ve 9 Mayıs 2024'te iki yarı final halinde gerçekleşecek. 11 Mayıs 2024'te ise Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli olacak.

İSVEÇ'İN YEDİNCİ EV SAHİPLİĞİ

Yarışma, 1992 ve 2013 yıllarından sonra üçüncü kez Malmö kentinde yapılacak. İsveç, daha önce 1975, 2000 ve 2016 yıllarında Stockholm'de, 1985 yılında Göteborg'da yarışmayı düzenlemişti. 2024 Eurovison ise ülkenin yedinci ev sahipliği olacak.

EUROVİSİON 2024 ne zaman, hangi ülkede gerçekleşecek? - 1

SERTAB ERENER NE ZAMAN SAHNE ALACAK?

2003 yılında Eurovision'da ülkemize birincilik getiren Sertab Erener, yıllar sonra yeniden Eurovision'da sahne alacak. Erener, 9 Mayıs Perşembe akşamı gerçekleşecek yarı final öncesi “Everyway That I Can”i seslendirecek.

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