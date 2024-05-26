Fikret Kuşkan, Melisa Döngel ve Burak Sevinç aynı filmde buluşuyor

Fikret Kuşkan, Melisa Döngel ve Burak Sevinç, Selahattin Sancaklı’nın yeni filmi “Güzelin Hikayesi”nde rol alacak.

Fikret Kuşkan, Melisa Döngel ve Burak Sevinç aynı filmde buluşuyor

Usta oyuncu Fikret Kuşkan'ın yeni projesi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kuşkan Güzelin Hikayesi filminde rol alcak. Filmin yönetmen koltuğunda Selahattin Sancaklı oturacak. 

Filmde Kuşkan'a Burak Sevinç ve Melisa Döngel eşlik edecek. Kapadokya’da çekilecek filmde Melisa Döngel “Hare” karakterini canlandıracak. ismini “Güzel” adlı attan alıyor.

Fikret Kuşkan, Melisa Döngel ve Burak Sevinç aynı filmde buluşuyor - 1

Yapımcılığını Murat Ulaş’ın üstlendiği bayram sonrası sete çıkacak.

Senaryosunu Emine Karataş’ın yazdığı filmde usta aktör Fikret Kuşkan ağayı canlandıracak. Fikret Kuşkan ile yönetmen Selahattin Sancaklı “Akif” dizisinde de beraber çalışmıştı.

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