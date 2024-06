Bayburt'ta ekoturizmle hareketlilik sağlanacak

Orman varlığı bakımından Doğu Karadeniz'in en fakir ili olan Bayburt'ta 1994 yılında Valilik tarafından vilayet ormanı kurulmasına karar verildi. Bu kapsamda Orman İşletme Müdürlüğünce yapılan çalışmalarla Genç Osman Mahallesi'ndeki Aslandağı mevkisinde ağaçlandırma faaliyetlerine başlandı.



Kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve halkın da seferber edildiği çalışmalarla dağlık ve çorak arazide bugüne kadar, ağırlıklı sarıçam olmak üzere huş, akasya, ahlat, alıç, kuşburnu, ıhlamur, yabani elma, iğde ve akçaağacından oluşan yüzbinlerce fidan toprakla buluşturuldu. Bölgedeki sel ve heyelan riskinin de ortadan kaldırılması hedefiyle çehresi değişen arazide, Eylül 2023'te yapılan keşif sonrası etüt çalışmaları ve proje çizimlerinin ardından kamp alanları, yürüyüş, bisiklet güzergahları ve bungalov tatil evleri yapılması planlandı.



Yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen çalışmalarla, bölgenin konumu ve barındırdığı doğal güzelliklerle doğa tutkunlarının yeni rotası olması ve turizm hareketliliği sağlaması bekleniyor.



"HER TÜRLÜ DOĞA KAMPI AKTİVİTESİNE HAZIR BİR YER"



Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AA muhabirine, kentte yaşayan hemen herkesin dikili ağacının bulunduğu 650 hektarlık arazinin 30 yılda devasa bir ormana dönüştüğünü söyledi.



Bir dönem hayvanat bahçesinin de bulunduğu bölgenin mesire alanı olarak kullanıldığını ancak zamanla ihtiyaçların değişmesi nedeniyle atıl kaldığını belirten Eldivan, "Bir yıldır burada birtakım projeler geliştirmeye başladık. Doğal yapısını bozmadan, vatandaşlarımızın anılarını da yıkmadan revize ederek temiz bir çevre ve doğayla beraber burayı özellikle kamp ve karavan turizmine açmak en büyük hedefimiz." dedi.



Bölgenin fizibilite çalışmasının yapıldığını ifade eden Eldivan, ilk etapta gelecek ay 32 bungalov evin yapımına başlayacaklarını söyledi. Eldivan, bölgenin gençlik ve doğa kampları için de bulunmaz bir yer olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Tamamen ormanlık alan ve her türlü doğa kampı aktivitesine hazır bir yer çünkü altyapısı, ihtiyaçların karşılanacağı alanlar var. Yine Valiliğin bir dağ evi var. Burada isteyen bisiklete binebilecek, isteyen yürüyüş yapabilecek. Kamp, karavan gibi doğal aktiviteler burada yapılacak. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Kızılayın, okulların ve Türkiye'nin değişik yerlerinden gelecek motorcu, karavancı ve dağcıların çadırlar kuracağı, bungalov evlerde kalacağı, aynı zamanda da küçük birimlerle doğaseverlerin belli bir zaman geçireceği alan oluşturmaya çalışıyoruz. Nitekim geçtiğimiz ay Genç Kızılayın bölge kampı burada oldu. 230 kişi 5 gün burada kaldı. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla da Türkiye genelindeki çeşitli aktivitelerin burada yapılması için temas halindeyiz."



Bayburt'un turizm pastasından daha fazla pay alması için her türlü çabayı gösterdiklerinin altını çizen Eldivan, İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisi, milletvekili, belediye ve valilik olarak birlikte hareket ettiklerini anlattı. Eldivan, kentteki tüm bileşenlerin destekleriyle Bayburt turizmini belli bir noktaya getirmeyi ve istihdam kaynaklı ihtiyacı gidermeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu noktada hem kültürel hem sosyal hem de ekonomik olarak gelişimine katkı sağlamak en büyük amacımız. Bu uğurda da çalışmaya devam ediyoruz, inşallah başarılı oluruz." diye konuştu.