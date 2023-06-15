Grammy Ödülleri'ne En İyi Afrika Müziği Performansı kategorisi eklendi

Müzik dünyasının Oscar'ı olarak bilinen Grammy Ödülleri'nde 2024'ten itibaren En İyi Afrika Müziği Performansı ödülü verilecek.

Grammy Ödülleri'ne En İyi Afrika Müziği Performansı kategorisi eklendi

2024'te düzenlenecek Ödülleri'ne 3 yeni kategori eklendi.

CNN'in haberinde, bu kategorilerin "En İyi Afrika Müziği Performansı", "En İyi Alternatif Caz Albümü" ve "En İyi Pop Dans Kaydı" şeklinde belirlendiği kaydedildi.

"En İyi Afrika Müziği Performansı" kategorisinin son zamanlarda dünya çapında çok beğenilen "Afrobeats" türünü yansıtacağı vurgulandı.

Ödülün organizatörleri de söz konusu kategori için "Afrika kıtasının yerelliğinden istifade eden şarkılara söz hakkı veriyor" ifadesini kullandı.

Grammy Ödülleri'ni veren "The Recording Academy"nin (Kayıt Akademisi) Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Mason Jr. da bu değişimin farklı müzik türlerini temsil etmeye olan bağlılıklarını ve sürekli değişen türlere uyum sağladıklarını yansıttığını söyledi.

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