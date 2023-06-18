Grammy Ödülleri'ne yapay zeka yasağı

The Recording Academy, Grammy Ödülleri'nde bazı değişikliklere imza attı. Müzik dünyasının enlerinin seçildiği törende "yalnızca insanların yarattığı" çalışmalar yarışabilecek.

Bir insan tarafından yaratılmayan hiçbir çalışma, Grammy Ödülleri'ne aday gösterilemeyecek.

Eğer kişi, çalışmaya "anlamlı" bir katkıda bulunuyorsa yapay zeka kullanımına izin verileceği bildirildi.

YENİ KATEGORİ EKLENDİ

Öte yandan, 2024'te düzenlenecek Grammy Ödülleri'ne 3 yeni kategori eklendi. CNN'in haberinde, bu kategorilerin "En İyi Afrika Müziği Performansı", "En İyi Alternatif Caz Albümü" ve "En İyi Pop Dans Kaydı" şeklinde belirlendiği kaydedildi.



"En İyi Afrika Müziği Performansı" kategorisinin son zamanlarda dünya çapında çok beğenilen "Afrobeats" müzik türünü yansıtacağı vurgulandı. Ödülün organizatörleri de söz konusu kategori için "Afrika kıtasının yerelliğinden istifade eden şarkılara söz hakkı veriyor" ifadesini kullandı.

Grammy Ödülleri'ni veren "The Recording Academy"nin (Kayıt Akademisi) Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Mason Jr. da bu değişimin farklı müzik türlerini temsil etmeye olan bağlılıklarını ve sürekli değişen türlere uyum sağladıklarını yansıttığını söyledi.