Grammy ödüllü şarkıcı Dionne Warwick'ten konser iptali

Beş Grammy ödüllü Amerikalı şarkıcı Dionne Warwick, sağlık sorunları nedeniyle konserini iptal etti. Müziğin 82 yaşındaki süper starı, bir bacağında meydana gelen yaralanma nedeniyle konserini iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı.
İyileşmekte olduğun söyleyen sanatçı, tamamen sağlığına kavuşmak için zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.
Warwick, 24 Haziran'da Chicago'daki Rivers Casino Des Plaines'te hayranlarıyla buluşacaktı. Konser bileti alan seyircilere bilet paralarının iade edileceği duyuruldu.
Warwick, iptal ettiği konserini gelecek bir tarihte yeniden düzenleyeceğini duyurdu.
ARETHA FRANKLIN'DEN SONRA EN ÇOK HİTİ OLAN SANATÇI
Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün uluslararası büyükelçiliğini yapan Warwick, Billboard dergisine göre, 56 hit ile Aretha Franklin'den sonra en çok Billboard Hot 100 hit şarkısı yapan kadın sanatçı.
1960'lar ve 1970'ler boyunca sanat hayatıyla hep zirvede olan Warwick, 1990'ların ortalarına kadar başarılı grafiğini sürdürdü. Warwick'in halası ünlü gospel şarkıcısı Cissy Houston, aynı zamanda Whitney Houston'ın annesinin teyzesi.
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