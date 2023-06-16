Grammy ödüllü şarkıcı Dionne Warwick'ten konser iptali

ARETHA FRANKLIN'DEN SONRA EN ÇOK HİTİ OLAN SANATÇI

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün uluslararası büyükelçiliğini yapan Warwick, Billboard dergisine göre, 56 hit ile Aretha Franklin'den sonra en çok Billboard Hot 100 hit şarkısı yapan kadın sanatçı.

1960'lar ve 1970'ler boyunca sanat hayatıyla hep zirvede olan Warwick, 1990'ların ortalarına kadar başarılı grafiğini sürdürdü. Warwick'in halası ünlü gospel şarkıcısı Cissy Houston, aynı zamanda Whitney Houston'ın annesinin teyzesi.