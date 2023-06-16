Grammy ödüllü şarkıcı Dionne Warwick'ten konser iptali

Beş Grammy ödüllü şarkıcı ve aynı zamanda oyuncu Dionne Warwick, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle konserini iptal etti.

Grammy ödüllü şarkıcı Dionne Warwick'ten konser iptali

Beş ödüllü Amerikalı şarkıcı Dionne Warwick, sağlık sorunları nedeniyle konserini iptal etti. Müziğin 82 yaşındaki süper starı, bir bacağında meydana gelen yaralanma nedeniyle konserini iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı.

İyileşmekte olduğun söyleyen sanatçı, tamamen sağlığına kavuşmak için zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

Warwick, 24 Haziran'da Chicago'daki Rivers Casino Des Plaines'te hayranlarıyla buluşacaktı. bileti alan seyircilere bilet paralarının iade edileceği duyuruldu.

Warwick, iptal ettiği konserini gelecek bir tarihte yeniden düzenleyeceğini duyurdu.

Grammy ödüllü şarkıcı Dionne Warwick'ten konser iptali - 1

ARETHA FRANKLIN'DEN SONRA EN ÇOK HİTİ OLAN

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün uluslararası büyükelçiliğini yapan Warwick, Billboard dergisine göre, 56 hit ile Aretha Franklin'den sonra en çok Billboard Hot 100 hit şarkısı yapan kadın sanatçı.

1960'lar ve 1970'ler boyunca sanat hayatıyla hep zirvede olan Warwick, 1990'ların ortalarına kadar başarılı grafiğini sürdürdü. Warwick'in halası ünlü gospel şarkıcısı Cissy Houston, aynı zamanda Whitney Houston'ın annesinin teyzesi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...