Gülse Birsel'den Avrupa Yakası açıklaması

“Avrupa Yakası geri dönüyor” haberi palavra. Haberi uyduran bir de karakterler boşanmış mı, çocukları var mı, hangi oyuncular olacak, ne zaman sete giriyoruz filan uzuun uzun sallamış. Sabahtan beri sevinçle arayan eşe dosta yaşattığım hayal kırıklığı için özür dilerim. 😁

SARP APAK'TAN AÇIKLAMA

Gülse Birsel'in senaryosunu kaleme aldığı dizide "Tanrıverdi" karakterini canlandıran oyuncu Sarp Apak da geçtimiz aylarda iddialar hakkında konuşmuştu.



Oyuncu, "Öyle bir şey yok. Gülse Birsel yeni bir iş yapacağı için belki onunla ilgili bağdaşlaştırmışlardır. Gülse beni ne zaman çağırsa, oradayım. Onunla başka bağım var. Ama her projede beraber olmamız ne kadar doğru? Ara ara buluşup, yine güzel işler yapacağız" ifadelerini kullandı.