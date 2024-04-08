Gülse Birsel'den Avrupa Yakası açıklaması

Yayınladığı döneme damgasını vuran Avrupa Yakası dizisinin yeniden ekranlara döneceği iddia edildi. Dizinin senaristi ve başrol oyuncularından Gülse Birsel açıklama yaptı.
Birsel sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:
“Avrupa Yakası geri dönüyor haberi palavra. Haberi uyduran bir de karakterler boşanmış mı, çocukları var mı, hangi oyuncular olacak, ne zaman sete giriyoruz filan uzun uzun sallamış. Sabahtan beri sevinçle arayan eşe dosta yaşattığım hayal kırıklığı için özür dilerim" dedi.
“Avrupa Yakası geri dönüyor” haberi palavra. Haberi uyduran bir de karakterler boşanmış mı, çocukları var mı, hangi oyuncular olacak, ne zaman sete giriyoruz filan uzuun uzun sallamış. Sabahtan beri sevinçle arayan eşe dosta yaşattığım hayal kırıklığı için özür dilerim. 😁— Gülse Birsel (@gulseyazar) April 8, 2024
SARP APAK'TAN AÇIKLAMA
Gülse Birsel'in senaryosunu kaleme aldığı dizide "Tanrıverdi" karakterini canlandıran oyuncu Sarp Apak da geçtimiz aylarda iddialar hakkında konuşmuştu.
Oyuncu, "Öyle bir şey yok. Gülse Birsel yeni bir iş yapacağı için belki onunla ilgili bağdaşlaştırmışlardır. Gülse beni ne zaman çağırsa, oradayım. Onunla başka bağım var. Ama her projede beraber olmamız ne kadar doğru? Ara ara buluşup, yine güzel işler yapacağız" ifadelerini kullandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- N-Life
- N-Life Magazin
- Dizi
- N-Life Kültür&Sanat