Hollywood senaristlerinin grevi nedeniyle Blade filmi ertelendi

Hollywood senaristlerinin 15 yıl sonra greve gitmeleri, Marvel filmi "Blade"in yapımının ertelenmesine neden oldu. Marvel, kısa süre önce True Detective'in yaratıcısı Nic Pizzolatto'yu orijinali Michael Starrbury tarafından kaleme alınan "Blade"in senaryosu üzerinde çalışması için görevlendirdi ve çekimlerin önümüzdeki ay Atlanta'da başlaması planlanıyordu.

Ancak stüdyo, Yann Demange’ın yöneteceği ve Oscar'lı aktör Mahershala Ali’nin vampir avcısı olarak başrolünde yer alacağı “Blade” filminin ön prodüksiyon çalışmasını durdurdu.

Marvel, “Blade”in yeniden çevrimini ilk kez, 2019 yılında San Diego’daki Comic-Con’da duyurmuştu.

Blade, Marvel’ın en eski film serilerinden biriydi. 1998, 2002 ve 2004’te çıkan Blade filmlerinde, karakteri Wesley Snipes canlandırıyordu.

BLADE'İN KONUSU

Blade, Marvel Comics tarafından yaratılmış süper-kahramanlık ve vampir avcılığı yapan kurgusal bir çizgi roman karakteridir.

Asıl adı Eric Brooks olan Blade, dünyaya vampir bir adamın ve normal bir kadının çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Ancak o daha doğmadan babası onu terk eder, annesi ise ona tek başına bakamayacağını düşünür ve onu sokağa bırakır. Bunun bir nedeni de onun da giderek bir vampire dönüşmeye başlamasıdır. Blade sokaklarda büyür. Daha çocukken diğerlerinden farklı olduğunu fark eder. O tam bir vampir değildir, ama kana ihtiyaç duyar ve diğer vampirler kadar da güçlüdür. Bu yeteneklerini fark eden bir vampir avcısı olan Whistler, onu yanına alır ve eğitir, böylece Blade vampirlerin kabusu olur. Bir yandan da tam bir vampire dönüşmeden annesini bulmak hayattaki tek amacıdır.