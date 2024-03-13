İkinci Kaplumbağa Terbiyecisi İstanbul'da

Osman Hamdi Bey’in aynı konuda birbirine yakın iki versiyon halinde çalıştığı tablolardan biri olan ve Kaplumbağa Terbiyecisi olarak tanınan, sanatçının ise ‘Kaplumbağalı Adam’ olarak adlandırdığı 1907 tarihli eserde, bir önceki yıl yapılmış olan diğer tablodaki beş kaplumbağadan farklı olarak altı kaplumbağa yer alıyor.

Çelebi Sultan Mehmed’in (saltanat 1413-1421) yaptırdığı Bursa Yeşil Cami’nin bir odası olduğu anlaşılan mekandaki “Kalplerin şifası, sevgiliyle (Hz. Muhammed) kavuşmaktır” anlamındaki “Şifa’al-kulûb lika’al Mahbub” hattı görülür, hemen yanındaysa diğer tablodan farklı olarak “Muhammed” yazılı levha asılı olup, niş içinde duran beyaz üzerine yeşil akıtmalı Çanakkale testi yine yalnızca bu tabloya özgüdür.



Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi kurucu küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu, esere ilişkin “Kültürümüze içten bakabilen biricik oryantalist ressam olarak tanımlanabilecek Osman Hamdi Bey’in, dünürü Mahmud Münir Paşa’ya Fransızca ‘muhabbetle yadigar’ ithafıyla imzaladığı ve tarih attığı tablo, aydın sanatçının geniş imgeleminin ve evrensel esinlerinin bir yansımasıdır” değerlendirmesini yaptı.