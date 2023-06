Kaş Caz Festivali ağustos sonunda başlıyor

Bu sene beşincisi gerçekleştirilecek Kaş Caz Festivali'nin ilk programı açıklandı. Dünyaca ünlü perküsyon sanatçısı Burhan Öçal'ın 70’lerden bu yana Türkiye ve dünyada sayısız proje, konser ve kayıtta trompetiyle yer almış Şenova Ülker, dünyaca ünlü ve prestijli festivallerin gediklisi piyanist Uraz Kıvaner, yeteceği ve katıldığı festivaller kadar albümleriyle de ses getiren basçı Ozan Musluoğlu, ünlü çellist Murat Süngü, Savaş Özkök, Can Olgun ve Sedef Erçetin gibi her biri enstrümanının virtüözü müzisyenlerden oluşan Istanbul Jazz Ensemble projesi festivalde yer alacak.



Kosovalı gitar ustası Enver Muhamedi'nin Ekin Cengizkan ve Kaan Bıyıkoğlu ile birlikte oluşturduğu Trio Projesi; Korhan Futacı, Gürol Ağırbaş, Emre Tenkal, Tunç Öndemir gibi önemli müzisyenlerden oluşan ekibi ile ünlü Birsen Tezer; piyanoda Can Çankaya, kontrbasta Kağan Yıldız ve davulda Ediz Hafızoğlu’ndan oluşan ekibiyle Türkiye’nin önde gelen caz solistlerinden Elif Çağlar Quartet; Volkan İncüvez, Okan Kaya, Berkan Tilavel'den kurulu Hissikablelvuku; Derya Türkan, Cenk Erdoğan, Kağan Yıldız ve Grammy ödüllü müzisyen Arto Tunçboyacıyan'dan kurulu AnahTar grubu ve Social Inclusion Band bu yıl cazseverlere eşsiz bir festival deneyimi yaşatacak. Festivalin açılışını ise gün batımında DJ Barthez yapacak.



Kaş Amfi Tiyatro'da her sabah 08.30’da düzenlenecek ücretsiz “Gündoğumu Dinletileri” ve 26 Ağustos’ta marinada yapılacak “Burhan Öçal Jazz ve Percussions Workshop” gibi etkinlikler de cazseverlerle buluşacak.

