Kayseri'de 3 milyon TL değerinde 500 yıllık iki adet Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

Haberler - DHA 21.04.2022 - 19:14
Kayseri'de değeri 3 milyon TL olan iki adet Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Develi ilçesinde yaşayan A.K.'nin elinde bulunan el yazmalı 500 yıllık iki adet Kur'an-ı Kerim'i satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışma kapsamında, polis ekiplerince, belirlenen eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 2 adet 500 yıllık Kur'an-ı Kerim ile birlikte tarihi eser olduğu belirlenen 2 adet obje ele geçirildi. A.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.