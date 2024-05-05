Korku ustası olarak anılan yönetmen John Carpenter'dan "Oppenheimer" yorumu

Carpenter, "Oppenheimer fena değildi. Herkes onu yüzyılın filmi diye övüyor, bundan emin değilim" ifadelerini kullandı.

OPPENHEIMER BAŞARISI

Öte yandan 181 dakikalık uzunluğuyla Christopher Nolan'ın şimdiye kadar çektiği en uzun yapım olan "Oppenheimer", 2023 yılının en çok hasılat elde eden 3. filmi oldu.

Başrollerinde Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon'ın yer aldığı "Oppenheimer", tüm zamanların en çok gişe hasılatını elde eden 2. Dünya Savaşı konulu film oldu ve bu sayede 527 milyon dolar hasılat elde eden "Dunkirk" filminin rekorunu kırmış oldu.