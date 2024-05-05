Korku ustası olarak anılan yönetmen John Carpenter'dan "Oppenheimer" yorumu

"Cadılar Bayramı" ve "New York'tan Kaçış"ın yönetmeni John Carpenter, 2023 yazına damga vuran "Oppenheimer" filmiyle ilgili konuştu.

Korku ustası olarak anılan yönetmen John Carpenter'dan "Oppenheimer" yorumu

Atom bombasının yapılışını konu alan Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi; gişede büyük bir başarı yakalarken, Oscar Ödülleri'nden de 7 ödülle ayrıldı.

"Korku Ustası" diye anılan John Carpenter, Last Donut of the Night bültenine konuştu. Son dönemdeki filmlerden hangilerini beğenip beğenmediği sorula ünlü isim, "Oppenheimer" hakkında konuştu.

Korku ustası olarak anılan yönetmen John Carpenter'dan "Oppenheimer" yorumu - 1

"YÜZYILIN FİLMİ Mİ EMİN DEĞİLİM"

Carpenter, "Oppenheimer fena değildi. Herkes onu yüzyılın filmi diye övüyor, bundan emin değilim" ifadelerini kullandı.

Genel olarak Nolan'ın filmlerini beğenip beğenmediği sorulduğunda Carpenter, "Evet, sanırım, elbette" dedi.

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OPPENHEIMER BAŞARISI

Öte yandan 181 dakikalık uzunluğuyla Christopher Nolan'ın şimdiye kadar çektiği en uzun yapım olan "Oppenheimer", 2023 yılının en çok hasılat elde eden 3. filmi oldu.

Başrollerinde Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon'ın yer aldığı "Oppenheimer", tüm zamanların en çok gişe hasılatını elde eden 2. Dünya Savaşı konulu oldu ve bu sayede 527 milyon dolar hasılat elde eden "Dunkirk" filminin rekorunu kırmış oldu.

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