Korku ustası olarak anılan yönetmen John Carpenter'dan "Oppenheimer" yorumu

Atom bombasının yapılışını konu alan Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi; gişede büyük bir başarı yakalarken, Oscar Ödülleri'nden de 7 ödülle ayrıldı.

"Korku Ustası" diye anılan John Carpenter, Last Donut of the Night bültenine konuştu. Son dönemdeki filmlerden hangilerini beğenip beğenmediği sorula ünlü isim, "Oppenheimer" hakkında konuştu.