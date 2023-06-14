Marvel'ın ünlü grafik tasarımcısı John Romita Sr. yaşamını yitirdi

Marvel'ın ikonik sanatçılarından John Romita Sr. yaşaımını yitirdi. Acı haberi oğlu John Romita Jr. sosyal medya hesabından duyurdu.



"ONUN İZİNDEN GİTMEK BENİM İÇİN ONURDUR"

John Romita Jr. paylaşımına "Bunu içim buruk bir şekilde söylüyorum, Babam John Romita bu pazartesi sabahı uykusunda huzur içinde öldü. O, sanat dünyasında bir efsaneydi ve onun izinden gitmek benim için bir onurdur" notunu düştü.



"BABAN BENDE KALAN İNANILMAZ BİR ROL MODELDİ"

DC Comics’in kreatif direktörü Jim Lee de Romita’nın oğlunun Instagram gönderisine, "Babanızın birçok nesil hayran ve yaratıcıya ilham veren ve onları eğlendiren harika, çok yetenekli bir ressam ve sanatçı olduğunu söylemeye gerek yok. Ama benim için o bundan daha fazlasıydı. Baban, anlayışlı tavsiyeleri otuz yılı aşkın kariyerimin tamamında bende kalan inanılmaz bir rol modeldi" mesajını yazdı.