Marvel'ın Wonder Man dizisi iptal edilebilir

Marvel Studios'un dizi yaklaşımını değiştirmesiyle birlikte bazı iptaller ufukta görünüyor. Yahya Abdul-Mateen II başrollü "Wonder Man" de bunlar arasında olabilir.

Marvel'ın Wonder Man dizisi iptal edilebilir

Geçtiğimiz haftanın en büyük haberlerinden biri, Studios'un diziler konusundaki yaklaşımının işe yaramadığını fark etmesi ve bu alandaki yapım stratejilerini değiştirmek üzere bazı yeni girişimlerde bulunacak olmasıydı.

Bunun bir sonucu olarak, çekimlerine başlanmış olan "Daredevil: Born Again"in tüm yazar ve yönetici kadrosunun işten çıkarıldığı ve dizinin baştan yazılacağı ortaya çıkmıştı. Peki stüdyonun departmanındaki yaklaşım değişikliği diğer dizileri nasıl etileyecek?

"Echo", "Agatha: Darkhold Diaries" ve "Ironheart" dizileri, oyuncula grevi başlamadan önce çekimlerini tamamladı. "Echo" şimdilik Ocak ayındaki yayın takviminde yerini almış gibi görünüyor ve bir değişikliğe uğraması beklenmiyor.

Diğer iki dizinin durumu biraz daha belirsiz, neticede artık tamamen yayına hazır projelerin bile aniden iptal edilebildiği bir dijital yayıncılık çağında yaşıyoruz. Marvel'ın merakla beklenen diğer bir dizisiyle ilgili ise hayranları üzen bir haber geldi.

Marvel'ın Wonder Man dizisi iptal edilebilir - 1

Beyazperde'nin haberine göre, yazar Joanna Robinson, yüzden fazla Marvel kaynağı ile görüşmelerini içeren "MCU: The Reign of Marvel Studious" adlı yeni kitabını tanıtmak için The Ringer'ın The Watch adlı podcast programına katıldığında, "Wonder Man" dizisinin iptal edilebileceğini söyledi.

Yahya Abdul-Mateen II başrollü "Wonder Man" dizisi "Shang-Chi ve On Halka Efsanesi" filminin yönetmeni Destin Daniel Cretton ve "Hawkeye" dizisinin danışmanı Andrew Guest tarafından yaratıldı. Dizinin prodüksiyon süreci, Mayıs başında başlayan yazarlar grevi nedeniyle duraklamıştı.

Robinson, dizinin "çöpe atılabileceğini" duyduğunu belirtse de bunun resmi bir açıklama değil sadece söylenti olduğunun altını çizdi. Diğer yandan bunun dizinin tamamen iptali anlamına mı geldiği yoksa "Daredevil: Born Again"de olduğu gibi şimdiye kadar yapılan çalışmaların mı iptal edileceği de belirsiz.

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