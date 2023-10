Marvel'ın Wonder Man dizisi iptal edilebilir

Beyazperde'nin haberine göre, yazar Joanna Robinson, yüzden fazla Marvel kaynağı ile görüşmelerini içeren "MCU: The Reign of Marvel Studious" adlı yeni kitabını tanıtmak için The Ringer'ın The Watch adlı podcast programına katıldığında, "Wonder Man" dizisinin iptal edilebileceğini söyledi.



Yahya Abdul-Mateen II başrollü "Wonder Man" dizisi "Shang-Chi ve On Halka Efsanesi" filminin yönetmeni Destin Daniel Cretton ve "Hawkeye" dizisinin danışmanı Andrew Guest tarafından yaratıldı. Dizinin prodüksiyon süreci, Mayıs başında başlayan yazarlar grevi nedeniyle duraklamıştı.



Robinson, dizinin "çöpe atılabileceğini" duyduğunu belirtse de bunun resmi bir açıklama değil sadece söylenti olduğunun altını çizdi. Diğer yandan bunun dizinin tamamen iptali anlamına mı geldiği yoksa "Daredevil: Born Again"de olduğu gibi şimdiye kadar yapılan çalışmaların mı iptal edileceği de belirsiz.

