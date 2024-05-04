Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 796. yıl dönümü kutlandı

Konya Büyükşehir Belediyesince Mevlana Meydanı'nda düzenlenen "Teşrif-i Mevlana" etkinlikleri kapsamında, Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişi temsili olarak canlandırıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, Sema Ayin-i Şerifi ve "Gülbank" duası yapılarak devam etti.

SOLOTÜRK VE TÜRK YILDIZLARI'NDAN GÖSTERİ UÇUŞU



Ardından, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi olan SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.