Mısır'daki 4500 yıllık Giza Piramitleri'nde gizli bir koridor ortaya çıktı

Antik dünyanın yedi harikasından ayakta kalan tek yapı olan Keops Piramidi bir diğer adıyla Büyük Giza Piramidi yeni bir keşifle gündeme geldi. Yapılan çalışmalarda Giza Piramidi'nin ana girişinin üzerinde gizli bir koridor keşfedildi. İlk kez 2016 yılında varlığına ulaşılan koridor, müografi adı verilen bir görüntüleme tekniği kullanılarak tespit edilmişti.
NE AMAÇLA KULLANILMIŞ OLABİLİR?
Endoskopik kameralarla görüntülenen dokuz metre uzunluğundaki ve 2,1 metre genişliğindeki koridorun piramidin henüz keşfedilmemiş başka bir odaya çıkabileceği ya da piramidin girişine olan basıncı hafifletmek için inşa edilmiş olabileceği düşünülüyor.
Edilen kamera görüntülerinde dün düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Görüntülere göre koridor, kabaca yontulmuş taş bloklardan yapılmış duvarlar ve kubbeli taş tavana sahipti. Mısır Antik Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Başkanı Mustafa Veziri, koridorun devamında ne olduğunu keşfetmek için tarama çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.
146 metre yüksekliğinde piramit, 4. hanedan döneminde MÖ 2609'dan MÖ 2584'e kadar hüküm süren firavun Khufu ya da Keops tarafından Giza platosunun üzerine inşa edildi. Piramidin, dünyanın en büyük ve en eski yapılarından biri olmasına karşın, nasıl inşa edildiğine dair hala ortak bir fikir bulunmuyor.