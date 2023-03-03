Mısır'daki 4500 yıllık Giza Piramitleri'nde gizli bir koridor ortaya çıktı

146 metre yüksekliğinde piramit, 4. hanedan döneminde MÖ 2609'dan MÖ 2584'e kadar hüküm süren firavun Khufu ya da Keops tarafından Giza platosunun üzerine inşa edildi. Piramidin, dünyanın en büyük ve en eski yapılarından biri olmasına karşın, nasıl inşa edildiğine dair hala ortak bir fikir bulunmuyor.