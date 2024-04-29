Türk senarist ve fotoğrafçı Ebru Ceylan Cannes Film Festivali'nin jüri üyeleri arasında (Ebru Ceylan kimdir?)

Dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden olan Cannes Film Festivali'nin jüri üyeleri açıklandı. Başkanlığını Greta Gerwig'in üstleneceği 77. Cannes Festivali'nin jürisinde Türk senarist ve fotoğrafçı Ebru Ceylan, Amerikalı aktris Lily Gladstone, Fransız aktris Eva Green ve Lübnanlı yönetmen ve senarist Nadine Labaki'nin yanı sıra İspanyol yönetmen ve senarist Juan Antonio Bayona yer alacak. Jüri, Ruben Östlund'un jürisi tarafından 2023'te sunulan Justine Triet'nin Bir Düşüşün Anatomisi filminin ardından Yarışma'daki 22 filmden birine Altın Palmiye ödülü verme onuruna sahip olacak.

EBRU CEYLAN KİMDİR?



2014 Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu'nun ortak yazarlarından Ebru Ceylan, Ankara'da doğdu. Küçük yaşlarda fotoğraf çekmeye başladı ve yurt içi ve yurt dışında çeşitli kişisel ve karma sergilere katıldı. İstanbul'da üniversitede sinema okudu. İlk kısa filmi Kıyıda, 1998 yılında Cannes Film Festivali Kısa Film Yarışması'na seçildi.

Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak (2002) ve İklimler (2006) gibi ilk filmlerinde oyuncu ve sanat yönetmeni olarak görev aldı.Üç Maymun (En İyi Yönetmen Ödülü 2008), Bir Zamanlar Anadolu'da (Büyük Ödül 2011), Kış Uykusu (Altın Palmiye 2014), Yabani Armut Ağacı (2018) ve Kuru Otlar Hakkında (2023) filmlerinin ortak yazarıdır. Ayrıca çeşitli edebiyat ve sanat dergilerinde öykü ve makaleler yazıyor; film, fotoğraf ve video sanatı üzerine çalışmalarını sürdürüyor.