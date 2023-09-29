Ölümlü Dünya 2 filminin afişi yayınlandı

Başrollerinde Feyyaz Yiğit, İrem Sak, Doğu Demirkol, Sarp Apak, Ahmet Mümtaz Taylan gibi oyuncuların yer aldığı "Ölümlü Dünya 2" filmi için geri sayım başladı.



Senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı "Ölümlü Dünya"nın devamı filminin afişi yayınlandı.

1 ARALIK'TA VİZYONDA Geçtiğimiz aylarda ilk tanıtımı yayınlanan ve 1 Aralık'ta vizyona gireceği açıklanan "Ölümlü Dünya 2" filminin yönetmeni Ali Atay da setten ilk kareyi paylaşmıştı. Ali Atay, yayınladığı kareye “Heleee #ölümlüdünya2“ notunu düşmüştü. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun