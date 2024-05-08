Oscar'lı oyuncu Michelle Yeoh'nun yeni projesi belli oldu

Oscar'a ve pek çok ödül törenine damga vuran, 2023 yılının en çok konuşulan filmi "Her Şey Her Yerde Aynı Anda"nın başrol oyuncusu Michelle Yeoh, "Blade Runner 2099" dizisinin kadrosuna katıldı.

Oscar'lı oyuncu Michelle Yeoh'nun yeni projesi belli oldu

Tüm zamanlarından en iyi bilim kurgu filmlerinden biri olarak gösterilen "Blade Runner" (1982) filminin dizisi için hazırlıklar sürüyor.

2017 yılında Denis Villeneuve’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Blade Runner 2049 filminden 50 yıl sonrasını konu alan "Blade Runner 2099" dizisinin başrol oyuncusu belli oldu.

Oscar'lı oyuncu Michelle Yeoh'nun yeni projesi belli oldu - 1

Oscar ödüllü Michelle Yeoh'nun dizide başrol oynayacağı belli oldu. Ünlü ismin rolünün detayları ise gizli tutuluyor.

Her Şey Her Yerde Aynı Anda"nın Oscar ödüllü oyuncusu Michelle Yeoh'a özgürlük madalyası

Her Şey Her Yerde Aynı Anda"nın Oscar ödüllü oyuncusu Michelle Yeoh'a özgürlük madalyası

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Senaryosunu Shining Girls ve Halo gibi dizilerin yapımcısı Silka Luisa kaleme aldığı "Blade Runner 2099" dizisinin çekimleri Prag'da yapılacak.

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