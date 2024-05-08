Oscar'lı oyuncu Michelle Yeoh'nun yeni projesi belli oldu

Tüm zamanlarından en iyi bilim kurgu filmlerinden biri olarak gösterilen "Blade Runner" (1982) filminin dizisi için hazırlıklar sürüyor.

2017 yılında Denis Villeneuve’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Blade Runner 2049 filminden 50 yıl sonrasını konu alan "Blade Runner 2099" dizisinin başrol oyuncusu belli oldu.