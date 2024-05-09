Ryan Gosling'den The Fall Guy'ın devam filmine yeşil ışık

"The Notebook", "Half Nelson" ve "Fracture"daki (Cinayet Gecesi) rolleri ile tanınan ve son olarak "Barbie" ve "Dublör" filmleriyle gündemde olan Ryan Gosling, FastCompany (Word of Reel aracılığıyla) ile röportaj gerçekleştirdi.

"The Fall Guy" (Dublör) ilealakalı konuşan ünlü oyuncu, "Biz zaten bu karakterleri o kadar çok seviyoruz ki, sadece kendimiz için, film bittikten sonra Colt ve (Emily Blunt'un karakteri) Jody'ye ne olacağını bilmek istedik? Onlar için bir sonraki aşama nedir? Ve ne olduğunu tam olarak biliyoruz. Umarım seyirci de bunu bilmek ister" dedi.

"Devam filmi bir bakıma kendi kendini yazdı" diyen Gosling, "Biz zaten hikayeyi yakından biliyoruz. İnsanların bu filmi yeterince sevmesini ve bu karakterlerin hikayesini anlatmaya devam edebilmemizi umuyoruz. Onları çok seviyoruz, bu dünyayı seviyoruz ve bunu başarabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.