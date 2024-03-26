Scarlett Johansson'ın yeni projesi belli oldu

"Black Widow", "Lucy", "Yenilmezler" ve "Bir Konuşabilse" gibi başarılı yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu Scarlett Johansson, yeni Jurassic World filminde başrol oynayacak.

Scarlett Johansson'ın yeni projesi belli oldu

Kariyeri boyunca akıllara kazınan pek çok karaktere hayat veren Hollywood yıldızı 'ın yeni projesi belli oldu.

Geçtiğimiz aylarda Eleanor the Great adlı filmde yönetmen koltuğunda oturacağı ortaya çıkan ünlü oyuncu, yeni Jurassic World filminde başrol oynayacak.

Henüz resmi adı belli olmayan projenin yönetmen koltuğunda Gareth Edwards otururken; filmin senaryosunu da David Koepp kaleme alacak.

Scarlett Johansson'ın yeni projesi belli oldu - 1

Çekimlerinin haziran ayında başlaması beklenen yeni Jurassic World filminde; hikayenin yıllar sonrasında geçeceği tahmin edilirken; kadroda önceki filmlerdeki oyuncuların hiçbirinin olmayacağı iddia edildi.

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