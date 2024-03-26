Kariyeri boyunca akıllara kazınan pek çok karaktere hayat veren Hollywood yıldızı Scarlett Johansson'ın yeni projesi belli oldu.
Geçtiğimiz aylarda Eleanor the Great adlı filmde yönetmen koltuğunda oturacağı ortaya çıkan ünlü oyuncu, yeni Jurassic World filminde başrol oynayacak.
Henüz resmi adı belli olmayan projenin yönetmen koltuğunda Gareth Edwards otururken; filmin senaryosunu da David Koepp kaleme alacak.
Çekimlerinin haziran ayında başlaması beklenen yeni Jurassic World filminde; hikayenin yıllar sonrasında geçeceği tahmin edilirken; kadroda önceki filmlerdeki oyuncuların hiçbirinin olmayacağı iddia edildi.
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