Scooby-Doo yeniden çekiliyor: Live-action dizisi geliyor

Live-action versiyonu çekilecek dizi , dijital bir platformda yayınlanacak. Warner Bros.'un yapımcılığını üstleneceği dizinin hikayesi ve oyuncu kadrosu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Scooby, Shaggy, Velma, Fred, Daphne gibi karakterlerin yer aldığı Scooby-Doo, birçok çocuğun gönlünde taht kurmayı başarmıştı. Ünlü çizgi film, yeniden ekranlara gelecek.

FİLMİ DE ÇEKİLDİ



Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard ve Linda Cardellini'nin rol aldığı Scooby-Doo filmi 2002'de vizyona girdi. Aynı kadro 2004 yılında Scooby-Doo: Monsters Unleashed adlı filmde bir araya geldi.

LIVE-ACTION NEDİR?

Canlı çekim olarak da adlandırılan live-action, "gerçek" oyuncular ve "canlı çekim" karakterlerin yer aldığı yapımlar için kullanılan bir terimdir.