Sicario serisi devam edecek mi? Josh Brolin açıkladı

"İLGİNÇ BİR HİKAYE BULUNANA KADAR FİLMİN ÇEKİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

O günden bu yana üçüncü filmin çekileceği konuşulsa da bir gelişme olmadı. Her iki filmde de CIA görevlisi Matt Graver'ı canlandıran Josh Brolin, The Playlist'e verdiği röportajda, "Sicario 3" hakkında konuştu.

"Yaklaşıyoruz" diyen Brolin, "Filmin çekilmesine çok odaklanmış durumdalar ama biz bu kadar para harcamak isteyecek kadar ilginç bir hikaye ortaya çıkana kadar bunun olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.