Tom Hanks: Ben öldükten sonra yapay zeka sayesinde filmlerim yapılmaya devam edecek

Oscar ödüllü oyuncu Tom Hanks, öldükten sonra yapay zeka sayesinde filmlerde yer alabileceğini söyledi.

Tom Hanks: Ben öldükten sonra yapay zeka sayesinde filmlerim yapılmaya devam edecek

Son olarak “A Man Called Otto” adlı filmde rol alan , gelişen teknolojiler üzerine konuştu. Hollywood'un usta oyuncusu, yapay zekanın Hollywood'u ele geçirebileceğinin sinyallerini verdi. Oyuncu, öldükten sonra bile yapay zeka sayesinde filmlerde görünebileceğini söyledi.

Tom Hanks: Ben öldükten sonra yapay zeka sayesinde filmlerim yapılmaya devam edecek - 1

"The Adam Buxton" adlı podcast'e katılan oyuncu, "Herkes deep fake teknolojisi veya yapay zeka sayesinde kendini herhangi bir yaşta yeniden yaratabilir. Yarın bana bir otobüs çarpabilir ama oyunculuğum ve performanslarım devam eder" dedi.

Oscar ödüllü oyuncu "Ekrandaki kişinin gerçekte ben olup olmadığını söylemek de mümkün olmayacak, çünkü oldukça gerçekçi görünecekler" ifadelerine yer verdi.

Tom Hanks: Ben öldükten sonra yapay zeka sayesinde filmlerim yapılmaya devam edecek - 2 The Polar Express (2004)

SEYİRCİ UMURSAYACAK MI?

Oyuncuya böyle bir şey gerçekleştiğinde seyircilerin nasıl hissedeceği sorusu soruldu. Hanks, "Şüphesiz farkı anlayacaklar ama asıl soru şu ki umursayacaklar mı?" dedi.

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