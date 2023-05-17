Tom Hanks: Ben öldükten sonra yapay zeka sayesinde filmlerim yapılmaya devam edecek

Son olarak “A Man Called Otto” adlı filmde rol alan Tom Hanks, gelişen teknolojiler üzerine konuştu. Hollywood'un usta oyuncusu, yapay zekanın Hollywood'u ele geçirebileceğinin sinyallerini verdi. Oyuncu, öldükten sonra bile yapay zeka sayesinde filmlerde görünebileceğini söyledi.
"The Adam Buxton" adlı podcast'e katılan oyuncu, "Herkes deep fake teknolojisi veya yapay zeka sayesinde kendini herhangi bir yaşta yeniden yaratabilir. Yarın bana bir otobüs çarpabilir ama oyunculuğum ve performanslarım devam eder" dedi.
Oscar ödüllü oyuncu "Ekrandaki kişinin gerçekte ben olup olmadığını söylemek de mümkün olmayacak, çünkü oldukça gerçekçi görünecekler" ifadelerine yer verdi.
SEYİRCİ UMURSAYACAK MI?
Oyuncuya böyle bir şey gerçekleştiğinde seyircilerin nasıl hissedeceği sorusu soruldu. Hanks, "Şüphesiz farkı anlayacaklar ama asıl soru şu ki umursayacaklar mı?" dedi.