Tom Hanks: Ben öldükten sonra yapay zeka sayesinde filmlerim yapılmaya devam edecek

"The Adam Buxton" adlı podcast'e katılan oyuncu, "Herkes deep fake teknolojisi veya yapay zeka sayesinde kendini herhangi bir yaşta yeniden yaratabilir. Yarın bana bir otobüs çarpabilir ama oyunculuğum ve performanslarım devam eder" dedi.

Oscar ödüllü oyuncu "Ekrandaki kişinin gerçekte ben olup olmadığını söylemek de mümkün olmayacak, çünkü oldukça gerçekçi görünecekler" ifadelerine yer verdi.