Tom Hanks yeni James Bond adayını açıkladı

"BOND'U CANLANDIRMAK HEDEFLERİN ARASINDA YOK"



Daha önce konuyla ilgili konuşan Idris Elba ise "Bond'u oynamanın kişisel hedeflerimi tatmin edeceğini düşünmüyorum. Kesinlikle bir ulusun iradesini tatmin edecektir. Yalan söylemeyeceğim, dünyanın hangi köşesine gidersem gideyim, farklı kültürlerden bahsediyorum, hep 'Bond' diyorlar ve bu kavşakta bunun beni aştığını hissediyorum. Beni aşıyor" demişti.



YENİ BOND KİM OLACAK?



Dört Bond filminde 007 rolünü canlandıran Daniel Craig, seriye No Time To Die ile veda etmişti. Şu sıralar adaylar arasında Bridgerton yıldızı Regé-Jean Page, Tom Hardy ve Aaron Taylor-Johnson yer alıyor.