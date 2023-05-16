Tom Hanks yeni James Bond adayını açıkladı

Sean Connery, Pierce Brosnan ve Daniel Craig gibi usta oyuncuların hayat verdiği James Bond karakterini kimin canlandıracağı konusu hala gizemini koruyor. 25’inci Bond filmi No Time to Die'dan sonra yeni Bond için arayış sürerken hangi oyuncuların bu role uygun olduğu konusunda pek çok tahmin yapılıyor.
Hollywood'un usta oyuncusu Tom Hanks de BBC'ye verdiği yeni röportajda yeni James Bond adayını açıkladı. Hanks, 007 rolünü üstlenecek bir sonraki oyuncunun İngiliz aktör Idris Elba olması gerektiğini söyledi.
Hanks "James Bond'un öldürme yetkisi var. Ben bu yetkiyi, sadece yaptığını gördüğüm işlere dayanarak Idris Elba'ya verirdim" ifadelerini kullandı.
Daha önce Bond'u canlandıran Pierce Brosnan da Elba'yı aday göstermişti.
"BOND'U CANLANDIRMAK HEDEFLERİN ARASINDA YOK"
Daha önce konuyla ilgili konuşan Idris Elba ise "Bond'u oynamanın kişisel hedeflerimi tatmin edeceğini düşünmüyorum. Kesinlikle bir ulusun iradesini tatmin edecektir. Yalan söylemeyeceğim, dünyanın hangi köşesine gidersem gideyim, farklı kültürlerden bahsediyorum, hep 'Bond' diyorlar ve bu kavşakta bunun beni aştığını hissediyorum. Beni aşıyor" demişti.
YENİ BOND KİM OLACAK?
Dört Bond filminde 007 rolünü canlandıran Daniel Craig, seriye No Time To Die ile veda etmişti. Şu sıralar adaylar arasında Bridgerton yıldızı Regé-Jean Page, Tom Hardy ve Aaron Taylor-Johnson yer alıyor.