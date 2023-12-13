Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi binasının 100 yılı aşan hikayesi okurlarla buluştu

Müzede yapılan tanıtım toplantısında bir konuşma yapan Uçar, binanın arka tarafında 1915 yıllarında bir butik olduğunu belirterek, "Tam adını bilmiyoruz ama çıkmaz sokağa cepheleri olan bir butikti. İnsanlar sokaktan butiğin vitrinlerine bakarak hemen arka tarafta bugün kapıları kapalı olan Fresko Pasajı'na geçiyorlardı ve burası bir çıkmaz sokak değildi. Diğer tarafta TÜYAP otoparkının olduğu yerde ahşap Tepebaşı Tiyatrosu vardı. Bodvi Apartmanı da bu güzel çağda inşa edilmişti ve İstanbul'un içinde 'küçük bir Paris' diyebileceğimiz Beyoğlu'ndaki birçok neoklasik apartmandan biriydi." dedi.



Uçar, Bodvi'nin bir tüccar ailenin soyadı olduğuna işaret ederek, şunları aktardı:



"Bodvi ailesi, Osmanlı tebaasından değildi. Buraya ticari emellerle gelmiş bir aile, işleri de iyi gitmiş ve bu binayı inşa ettiler. O zamanlar Zeynep Sayın'ın kitabına göre, İstanbul'da gayrimüslim nüfusu yüzde 55 gibiydi. Daha sonra bu nüfus çok azaldı. Cumhuriyet kurulduktan sonra elçilikler Ankara'ya taşındı. Buraya ticaret yapmak için gelen insanlar ve firmalar da taşındılar. Aslında Bodvi Apartmanı'nın içine yapılan o güzel çağ hafiften eridi. Apartman böylece 2. dönemine açıldı. 1950'lerde Türkiye İş Bankası satın aldı ve bir konut döneminden sonra apartman ofis dönemine başladı. Şimdi de İş Bankası Resim Heykel Müzesi, yani 3. hayatını yaşıyor. Kitabın ismi de 'Bina Bina İçinde' biraz bu 3 hayatı yansıtsın diye koyduk."

Feride Çiçekoğlu ise bu kitapla tekrar mimarlık mesleğini hatırladığını dile getirerek, çocukluk yıllarında ahşap Tepebaşı Tiyatrosu'na gittiğini ve ailesiyle yaşadığı Beyoğlu'ndaki anılardan bahsetti.



İstiklal Caddesi'nin her dönem değişime uğradığını söyleyen Çiçekoğlu, "Benim için kitapta arka dokuyu çalışmak çok çok güzel oldu. Binayı gezdiğinizde de göreceksiniz, merdiven kovasının aynen o haliyle durması, duvarlarına dokunulabiliyor olması beni çok çok cezbetti. Binada en çok sevdiğim yerlerden bir tanesi de oturma köşesi. O köşe bize burada nasıl bir hayat vardı, en çok içten hatırlatan bir yer. Burada nasıl hayatlar yaşandı, hayal edebiliyoruz." diye konuştu.