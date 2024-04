Türkiye Kültür Yolu Festivali başlıyor: İlk durak Adana

Gelenek ile gelecek arasında bir köprü kurarak sanatın evrensel etkisini vurgulayan "Eskizden Piksele Dijital Sanat: Anadolu Edition" sergisi, restore edilerek müzeye dönüştürülen ve festivale özel hazırlanan birçok sergiye ev sahipliği yapacak olan Milli Mensucat Fabrikası'nda sanatseverlerle buluşacak. Sergi, Anadolu'nun derinliklerinde dijital sanatın yeni ve heyecan verici ifadeleriyle birleşerek, sanatseverleri benzersiz bir keşfe çıkaracak. Adana Müze Kompleksi, festival için özel olarak hazırlanan sergilerden “Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı"na ev sahipliği yapacak. Matrakçı Nasuh'un "Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irâkeyn-i Sultân Süleymân Hân" eserindeki menzil rotası ile Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin benzer noktalarından yola çıkarak hazırlanan bu özel sergi Kent Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sergide geleneksel ve modern sanat disiplinlerinden, klasik minyatür, hat, çini, modern minyatür ve resim alanlarında eserler üretecek sanatçılar Matrakçı Nasuh'un “Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han" eserinde yer alan şehir resimlerini sanatseverlerle buluşturacak. Sanatını, organik kavramı üzerine kurgulayan Fulya Alışır'ın “Odyssey /Arayışö adını verdiği sergisi, Tarım Müzesi'nde olacak. Sergi, pamuğun işlenebilir, şekillendirilebilir, yumuşak ve organik yapısı nedeniyle, bu organik malzemenin organik formlarla ve bu forma eşlik eden köklerle her türlü kaynağıyla tekrar bağlanma yolculuğunda olan insanı ele alacak. Müze Kompleksi bahçesine kurulan sahnede konserler ve söyleşiler düzenlenecek.



SEZON BOYU KAPALI GİŞE YAPAN OYUNLAR SAHNELENECEK



Festival kapsamında birçok tiyatro oyunu da sahnelenecek. Adana'daki Ramazanoğlu Kültür Merkezi ile 01 Burda PGM, Devlet Tiyatrolarının kapalı gişe eserlerine ev sahipliği yapacak. Yan yana dairelerde birbirlerinden habersiz benzer dertlerle boğuşan üç yalnız, kentli kadının hayatla ve kendileriyle baş etme maceralarının anlatıldığı “Kadınlar, Filler ve Saireler", Majestik Tiyatrosu'nu yeniden açmak için büyük bir maceraya atılan beş kadının öyküsünün anlatıldığı “Majestik", radyo icat ederek zengin olma hayali kuran beş kafadarın başından geçen olayları konu alan “Radyo-yu Hümayun", bireylerin medya ve toplumsal gerçeklikle olan çatışmalarını dramatik bir şekilde sahneye taşıyan “Yüzleşme", Amerikan lobotomisinin öncüsü olan Dr Freeman'nın, uyguladığı tedavi yöntemini ülkenin dört bir yanını dolaşarak tanıttığı sırada başına gelenleri anlatan “Lobotomobilin Üç Seferi" festival kapsamında sahnelenecek. Merkez Park'ta, dokuz gün boyunca içinde birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı “Çocuk Köyü" kurulacak. Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı aktivite çadırları festival boyunca çocuk köylerinde olacak.



PORTAKAL ÇİÇEĞİ COŞKUSU İLE FESTİVAL SONA ERECEK



Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın Renkli Karnaval Korteji başta olmak üzere, gelenekselleşen Kortej Kostümleri Yarışması, Su Korteji, Portakallı Lezzetler Yarışması, Portakal Çiçeği Halk Koşusu, Rengarenk Fest, Portakal Çiçeği Satranç Turnuvası, Portakal Çiçeği Kamp Alanı Etkinlikleri, TJK - Portakal Çiçeği Koşusu, TJK Pony Club, Lezzet Etkinlikleri, Adana Hediyelikleri Stant Alanları gibi birçok etkinlik de Adana'da karnaval severlerle buluşacak.



TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ HAKKINDA:



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen, Türkiye Kültür Yolu Festivali, şehirlerin somut ve somut olmayan miraslarını herkesle buluşturmayı, şehirlerimizi marka şehirler haline getirmeyi hedefleyen bir kültür ve turizm atılımı. Türkiye'nin en büyük ve en zengin marka projelerinden olan; özgün kültür ve sanatımızı, uluslararası kültür-sanat formlarıyla harmanlayarak şehirlerimizin tarihi ve doğal dokusu içinde halkımızla buluşturan Türkiye Kültür Yolu Festivali etkinlikleri bu yıl dördüncü kez yapılacak. 2021 yılında İstanbul'da ilk adımın atılan, dört yıl içinde; Avrupa'nın en seçkin kültür sanat festivallerini bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine kabul edilen, Türkiye Kültür Yolu Festivali 2024 yılında Türkiye'nin 7 bölgesindeki 16 şehrimizde düzenlenecek yaygınlığa ulaştı.

'Kültür ve Sanatla Bütünleşmiş Bir Turizm' vizyonuyla ortaya konan kültür politikalarının bir sonucu olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, katılımcı sayısı ile bugün dünyanın en büyük festivali olma özelliğini de taşıyor. Konser, sahne gösterileri, sinema, sergi, atölye, çocuk etkinlikleri, tematik sokak sahneleri, gezici sahneler, söyleşiler gibi pek çok etkinlikle her yaşa ve her kesime seçenek sunan festival aracılığıyla, her yaş ve kesimden vatandaşın kültür ve sanatın her dalına kolay ve yoğun şekilde erişim sağlamaları hedefleniyor. 2021 yılında 2 binden fazla sanatçının katılımıyla başlayan festivale her geçen dönem Türkiye ve dünyadan farklı sanatçıları ve sanat kurumları dâhil edildi. 2023 yılına gelindiğinde festivale katılım sağlayan sanatçı sayısı 34 bin seviyesine ulaştı. Bu yılki hedef ise 40 bin sanatçı. Festival rotalarında başta yaklaşık 80 mekân yer alıyordu. Artan şehir sayısı ile birlikte kapsamı büyüyen festivalde mekân sayısı 2023 yılı itibariyle 500'ün üzerine çıktı. 2024 yılında da yeni eklenen 5 şehirle birlikte etkinlik düzenlenecek mekân sayısının 600'ün üzerine çıkması hedefleniyor.