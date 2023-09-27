Ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu parkta ölü bulundu

Kanlı Nigar, Çalıkuşu ve Çocuklar Duymasın gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu 44 yaşında hayatını kaybetti.

Şehir Tiyatroları oyuncusu ve dizilerde rol alan oyuncu, Beyoğlu'nda bir parkta ölü bulundu. Polis yaptığı incelemede Fettahoğlu'nun sağ şakağında bir mermi girişi bulunduğunu yanında ise bir el ateşlenmiş tabanca buldu.

Oyuncunun vefat haberini İBB Kültür Daire Başkanlığı Şehir Tiyatroları Müdürlüğü "Tiyatromuzun değerli oyuncusu, canımız, Seda Fettahoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız çok büyük. Şehir Tiyatrosu ailemizin, sevenlerinin, dost ve yakınlarının başı sağ olsun" sözleriyle duyurdu.