Ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu parkta ölü bulundu

Kanlı Nigar, Çalıkuşu ve Çocuklar Duymasın gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu 44 yaşında hayatını kaybetti.
Şehir Tiyatroları oyuncusu ve dizilerde rol alan oyuncu, Beyoğlu'nda bir parkta ölü bulundu. Polis yaptığı incelemede Fettahoğlu'nun sağ şakağında bir mermi girişi bulunduğunu yanında ise bir el ateşlenmiş tabanca buldu.
Oyuncunun vefat haberini İBB Kültür Daire Başkanlığı Şehir Tiyatroları Müdürlüğü "Tiyatromuzun değerli oyuncusu, canımız, Seda Fettahoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız çok büyük. Şehir Tiyatrosu ailemizin, sevenlerinin, dost ve yakınlarının başı sağ olsun" sözleriyle duyurdu.
Tiyatromuzun değerli oyuncusu, canımız, Seda Fettahoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.— Şehrin Tiyatrosu (@sehir_tiyatrosu) September 27, 2023
Acımız çok büyük.
Şehir Tiyatrosu ailemizin, sevenlerinin, dost ve yakınlarının başı sağ olsun. pic.twitter.com/LnShhtQRLK
PARKTA ÖLÜ BULUNDU
Olay Beyoğlu, Ömer Avni Mahallesi'nde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. 10 Aralık Şehitler Parkı'nda bir kadın cesedi bulunduğu ihbarını alan polis olay yerine gittiğinde tiyatro sanatçısı ve dizi oyuncusu Seda Fettahoğlu'nun sırt üstü yatan cesediyle karşılaştı.
Olay yerinde yapılan incelemede cesedin yanında, Seda Fettahoğlu adına bulundurma ruhsatlı tabanca, şarjörde 7 mermi ve yerde bir adet boş kovan bulundu. Seda Fettahoğlu'nun çantasında bazı antidepresan ilaçların bulunduğu öğrenildi.
BULAN ÖĞRENCİ BİLGİ VERDİ
Cesedi bulan üniversite öğrencisi F.A'nın polise verdiği ifadesinde "Yürüyüş yaptığım esnada bir silah sesi duydum. Sesin geldiği yöne yöneldiğimde başından vurulmuş sırt üstü yatan bir kadın görerek polise haber verdim" dediği öğrenildi.
SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI
Polis incelemesinin ardından Seda Fettahoğlu'nun cesedi Adli Tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, parkta herhangi bir güvenlik kamerası bulunmadığı belirtildi. Bu arada oyuncunun 24 Eylül pazar günü yaptığı paylaşımın altına, "Yaşamı sev bedeni koru" notu dikkat çekti.
Oyuncunun Çocuklar Duymasın dizisinden rol arkadaşı Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında paylaşım yaparak "Ah be canım hiç oldu mu" ifadelerini kullandı.
SEDA FETTAHOĞLU KİMDİR?
1979 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Seda Fettahoğlu, Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997 yılında bitiren Seda Fettahoğlu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2022'de mezun oldu.Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı.
Oyuncu son olarak Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil olmuştu. Oyuncunun canlandırdığı "Sultan" karakteri Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı.
Oyuncunun yer aldığı bazı yapımlar:
“Surname 2010”, ''İşgal Altındaki Masallar'' 2010, “Bakhalar” 2010, “Mefisto” 2009, “Numan Nokta Net” 2009, ''Sokak Kedileri'' 2008, “Kırmızı Pazartesi” 2008, “Ceza Kanunu” 2007, “Kanlı Nigar” 2006, “Çalıkuşu” 2004, ''Küçük Nasreddin'' 2004, “Midas’ın Kulakları” 2003
- Etiketler :
- Haberler -
- N-Life
- N-Life Magazin
- N-Life Kültür&Sanat