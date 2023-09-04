Venedik'te 8 dakika boyunca alkışlanan Poor Things "yılın en iyi filmi" olarak nitelendiriyor

"Kutsal Geyiğin Ölümü", "Sarayın Gözdesi" ve "The Lobster" filmleriyle beğeni kazanan Yunanlı yönetmen Yorgos Lanthimos'un yeni filmi Poor Things bu yılın en merakla beklenen yapımlarından. Başrolünde Oscar ödüllü oyuncu Emma Stone'un yer aldığı filmin 80. Venedik Festivali'de gösterimi yapıldı.
OYUNCULAR KATILMADI
Alasdair Gray'in romanından uyarlanan film 8 dakika boyunca ayakta alkışlanarak festivalin en dikkat çeken yapımı oldu. Hollywood'daki grev nedeniyle Emma Stone ve diğer oyuncular festivale katılmazken yönetmen Yorgos Lanthimos, filmin festival başarısını deneyimleme şansı elde etti.
"YILIN EN İYİ FİLMİ"
Kadrosunda Mark Ruffalo, Ramy Youssef, Jerrod Carmichael ve Christopher Abbott gibi isimlerin yer aldığı film, festival gösteriminin ardından şimdiden "yılın en iyi filmi" olarak nitelendiriliyor.
"Sarayın Gözdesi" (The Favourite) filminin yönetmeni Yorgos Lanthimos ile tekrar bir araya gelen Emma Stone karakteri için büyük bir değişim geçirdi. The Favourite filminin başrol oyuncusu Olivia Colman, 2019 yılında En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı.
İKİNCİ KEZ OSCAR KAZANABİLİR
Yönetmenin bu filmle Emma Stone'a da Oscar kazandırabileceği düşünülüyor. Başrollerinde Willem Dafoe ve Mark Ruffalo gibi isimlerin yer aldığı film, intihar eden ve Dr. Godwin Baxter tarafından hayata döndürülen Bella Baxter'ı konu alıyor.
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