Venedik'te 8 dakika boyunca alkışlanan Poor Things "yılın en iyi filmi" olarak nitelendiriyor

İKİNCİ KEZ OSCAR KAZANABİLİR

Yönetmenin bu filmle Emma Stone'a da Oscar kazandırabileceği düşünülüyor. Başrollerinde Willem Dafoe ve Mark Ruffalo gibi isimlerin yer aldığı film, intihar eden ve Dr. Godwin Baxter tarafından hayata döndürülen Bella Baxter'ı konu alıyor.

