Yönetmenden Avengers: Sonsuzluk Savaşı itirafı: İstemeyeceğim bazı şeyler yaptılar

İlk kez James Gunn'ın ekrana taşıdığı "Galaksinin Koruyucuları" (The Guardians of the Galaxy) karakterleri, Russo kardeşlerin "Avengers" filmlerinde de yer almıştı. Ancak Marvel hayranlarının Chris Pratt'in canlandırdığı "Peter Quill" hakkındaki fikirleri, "Avengers: Sonsuzluk Savaşı"yla birlikte değişmiş ve bu durum Gunn'da hayal kırıklığı yaratmıştı.

Chris Prat, 2019 tarihli gişe canavarı filmde, "Gamora"nın (Zoe Saldaña) kurban edilmesinin intikamını almaya çalışıyordu ki pek çok kişi bu eylemin "Thanos"un (Josh Brolin) parmağını şıklatıp, varoluşun yarısını yok etmesine yol açtığına inanıyordu.

Gunn, özellikle bu sahneyi onaylamadığını açıkladı. The Hollywood Reporter'a itirafta bulunan James Gunn, "İstemeyeceğim bazı şeyler yaptılar" dedi.