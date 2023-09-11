Danny Masterson'ı destekleyen Ashton Kutcher ile Mila Kunis'ten özür videosu

"That 70s Show” programının yıldızı Danny Masterson, iki kadına tecavüz etmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın ardından Hollywood'un sevilen çiftlerinden Mila Kunis ve Ashton Kutcher’ın Masterson'ı savunan mektupları ortaya çıktı.



The Hollywood Reporter'ın eline geçen mektupta Kutcher, rol arkadaşını olağanüstü karaktere sahip bir "rol model" olarak nitelendirmiş ve Kutcher'ın uyuşturucuya düşmemesinin sebebinin kendisi olduğunu açıklamış.



Kunis ise mektubunda Masterson'ın kendisi için olağanüstü bir ağabey figürü olduğunu belirtmiş ve "Danny'nin uyuşturucusuz bir yaşam tarzını teşvik etme konusundaki kararlılığı, eğlence dünyasındaki yolculuğumda yol gösterici bir ışık oldu ve kendi refahıma öncelik vermeme ve sorumlu seçimler yapmaya odaklanmama yardımcı oldu" demişti.



"ÖZÜR DİLERİZ" Bu mektuplara gelen tepkilerin ardından ünlü çift, Danny Masterson adına yazdıkları mektuplarının neden olduğu acıyı kabul eden ve cinsel saldırı mağdurlarına destek sözü veren bir video yayınladı.



Kutcher videoda "Danny Masterson adına yazdığımız mektuplarının yarattığı acının farkındayız, mağdurları destekliyoruz" derken, Masterson'un ailesinin birkaç ay önce kendileriyle iletişime geçtiğini ve onlardan 25 yıldır tanıdıkları kişiyi temsil edecek mektuplar yazmalarını istediklerini, böylece yargıcın cezayı verirken bunu dikkate alabileceğini açıkladı.

Aktör Danny Masterson'a tecavüz suçundan ömür boyu hapis Haberi Görüntüle Kunis ise "Mektuplar yargı sisteminin meşruiyetini ya da jüri kararının geçerliliğini sorgulamak için yazılmadı, kurbanları herhangi bir şekilde yeniden travmatize etmek için de. Bunu asla yapmak istemeyiz. Eğer böyle bir şey olduysa özür dileriz" dedi.



Ünlü çift, videoyu "Kalbimiz şimdiye kadar cinsel saldırı, cinsel istismar veya tecavüz mağduru olan her insanla birlikte" diyerek sonlandırdı. NE OLMUŞTU? 2001-03 yılları arasında ününün zirvesinde olan Masterson hakkında üç kadın şikayetçi olmuştu. Kadınlar, cinsel saldırıya maruz kalmadan önce kendilerine uyuşturucu verildiğini söylemişti. Yargılama sonucu Masterson’un bu kadınlardan ikisine tecavüz ettiğine hükmedildi.

ABD'de görülen davada mahkeme, Danny Masterson'ı iki kadına tecavüz etmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Masterson bu cezanın en az 30 yılını yatacak.

