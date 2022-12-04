Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümünde neler olacak?

“Gecenin Ucunda” yeni bölümüyle 6 Aralık Salı akşamı Star’da ekrana gelecek. Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan ‘Gecenin Ucunda’, Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.



6 Aralık Salı akşamı ekrana gelecek dizinin yeni bölümünün konusu ise şöyle;



Kazım’ın boşanma kararı Macide’nin aklını ve kalbini karıştırır. Kazım Macide’ye kendini anlatmaya çalışsa da, Macide sorumluluk almak istemez. Ama Macide kalbindeki sorumluluktan kaçamaz ve Kazım’a olan aşkını hem kendine hem de Kazım’a itiraf eder. Fakat Nini’nin planı Macide’yi rezil etmekle kalmayacak, sokağa bile çıkamaz hale getirecektir.



TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, 'Gecenin Ucunda'nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

Masalsı aşk hikayesiyle ‘Gecenin Ucunda’ her salı Star’da…



