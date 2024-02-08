Henry Cavill'dan erotik sahne itirafı: Gerçekten gerekli mi?

"BU GERÇEKTEN GEREKLİ Mİ?"



İngiliz aktör sözlerine "Bazen 'Bu gerçekten gerekli mi? Yoksa sadece daha az giyinen insanlar mı isteniyor?' diye düşünüyorum ve işte bu noktada daha çok rahatsız olmaya başlıyorsunuz ve 'Burada bir performans yok, filmin geri kalanına taşınacak bir parça yok' diye düşünüyorsunuz" diye devam etti.



BİR DAHA SUPERMAN OLMAYACAK

DC’nin Sinematik Evreni’ni başlatan Man of Steel filminin kahramanı Superman'i canlandıran Henry Cavill, kesin bir şekilde Superman'i bir daha canlandırmayacağı açıklamıştı.

