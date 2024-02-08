Henry Cavill'dan erotik sahne itirafı: Gerçekten gerekli mi?

Adalet Birliği, The Tudors ve Enola Holmes gibi yapımlarda yer alan Henry Cavill, filmlerdeki erotik sahnelerle ilgili yaptığı açıklamayla gündeme geldi.
Son dönemde Dua Lipa ile rol aldığı Argylle filmiyle gündemde olan 40 yaşındaki oyuncu, Happy Sad Confused adlı podcast'te erotik sahnelerle ilgili "O sahneleri pek anlamıyorum. Çok hayranı sayılmam. Böyle sahnelerin seyirciden ziyade filme gerçekten faydalı olduğu durumlar olduğunu düşünüyorum. Son dönemde bunun aşırı kullanıldığını düşünüyorum" dedi.
"BU GERÇEKTEN GEREKLİ Mİ?"
İngiliz aktör sözlerine "Bazen 'Bu gerçekten gerekli mi? Yoksa sadece daha az giyinen insanlar mı isteniyor?' diye düşünüyorum ve işte bu noktada daha çok rahatsız olmaya başlıyorsunuz ve 'Burada bir performans yok, filmin geri kalanına taşınacak bir parça yok' diye düşünüyorsunuz" diye devam etti.
BİR DAHA SUPERMAN OLMAYACAK
DC’nin Sinematik Evreni’ni başlatan Man of Steel filminin kahramanı Superman'i canlandıran Henry Cavill, kesin bir şekilde Superman'i bir daha canlandırmayacağı açıklamıştı.
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