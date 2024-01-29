1,4 milyar dolarlık anlaşma suya düştü

Amazon, Avrupa Birliği'nin karşı çıktığı robot süpürge üreticisi iRobot'u satın alma kararından vazgeçti.



Amazon ve iRobot'tan yapılan açıklamada, AB antitröst düzenleyicilerinin muhalefeti karşısında birleşme planının sona erdiği bildirildi.

Amazon, iRobot'u satın almak için önerdiği 1,4 milyar dolarlık teklifin Avrupa Birliği'nde yasal onay almasının önünde hiçbir yol olmadığını bildirdi.

İŞGÜCÜNÜ YÜZDE 30 AZALTACAK

iRobot, maliyetleri azaltmak için önemli bir yeniden yapılanma planı açıkladı. Şirket, işgücünün yaklaşık yüzde 30'unu işten çıkaracağını ve Colin Angle'ın CEO'luk görevinden istifa ettiğini duyurdu.

HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ



Kararın duyurulmasının ardından iRobot hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 15 düştü.

AB, Amazon'un iRobot'u satın almasının rekabete zarar vereceğini savunuyordu.



E-ticaret devi, akıllı cihaz portföyüne eklemek istediği iRobot'u satın alma planını Ağustos 2022'de açıklamıştı.

