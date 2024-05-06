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Benzin ve motorine indirim geliyor | 6 Mayıs 2024 akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 6 Mayıs 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı, motorin litre fiyatı ve otogaz fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Benzin ve motorine indirim geliyor | 6 Mayıs 2024 akaryakıt fiyatları
EPDK'dan katkılı motorin ve benzin kararı: Tek fiyat olacak

EPDK'dan katkılı motorin ve benzin kararı: Tek fiyat olacak

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Buna göre son olarak benzine 28 kuruş, motorine ise 27 kuruş zam gelmiş; otogaz fiyatlarında ise 1 lira 50 kuruşluk indirim gerçekleşmişti.

BENZİN VE MOTORİNE BEKLENİYOR

Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası akaryakıta indirim geliyor.

Salı gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinde 1.5 TL civarında indirim bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.3 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43.93 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (6 Mayıs 2024 petrol fiyatları)

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (6 Mayıs 2024 petrol fiyatları)

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