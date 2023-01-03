2022'de fındık ihracatı 1,7 milyar dolara geriledi

Türkiye'nin 2022 yılına ilişkin fındık ihracatı rakamları belli oldu.



Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden (KFMİB) yapılan yazılı açıklamada, 2022 yılında 127 ülkeye toplam 312 bin 564 ton fındık ihraç edildiği belirtildi.

Bu ihracat karşılığında 1 milyar 748 milyon 835 bin 811 dolar gelir sağlandığı ifade edildi.

İhracatta 2021'e göre miktar bazında yüzde 9,24, değer bazında ise yüzde 22,62 azaldığı aktarıldı.



Açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2022-2023 ihracat sezonunun ilk dört ayında ise 130 bin 606 ton fındık satışından 742 milyon 10 bin 356 dolar kazanıldığı kaydedildi.

