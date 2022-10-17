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2023 bütçe büyüklüğü belli oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 bütçesinde giderlerin 4,47 trilyon TL, gelirlerin 3,81 trilyon TL olarak öngörüldüğünü açıkladı.

Bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 3,5 olarak öngörülüyor.

2023 yılı bütçe teklifinin TBMM'ye sunulmasına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Oktay, eğitim bütçesini 2023 için 650 milyar TL'ye yükselttiklerini, bütçeden yüzde 14,5 ile en büyük payı eğitime ayırdıklarını açkıladı.



Oktay, sosyal yardımlara 2023 yılında 258.4 milyar TL kaynak ayrılacağını belirtti.



Karadeniz doğalgazını önümüzdeki yıl ilk aylarda halkın kullanımına sunmayı hedeflediklerini kaydeden Oktay, doğalgazda yüzde 80, elektirikte birinci kademede yüzde 50 sübvansiyon uygulandığını ifade etti.