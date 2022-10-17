Bütçe eylülde 78,6 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.



Merkezi yönetim bütçe gelirleri eylülde 206 milyar 940 milyon lira, giderleri 285 milyar 567 milyon lira oldu.



Eylülde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 75,5 artarak 206 milyar 940 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 101,8 artışla 285 milyar 567 milyon liraya yükseldi.



Bütçe, eylülde 78 milyar 627 milyon lira açık verdi.

Ocak-eylül döneminde bütçe açığı 45,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİNDE YÜZDE 86 ARTIŞ



Böylelikle bu yıl merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 2 trilyon 831 milyar 472 milyon lira ödeneğin yüzde 10,1'i kullanılmış oldu.



Geçen yıl eylülde bütçede 9 milyar 478 milyon lira faiz dışı açık oluşurken bu yıl eylülde söz konusu rakam 45 milyar 511 milyon liraya çıktı.



Faiz hariç bütçe giderleri, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 98,2 artarak 252 milyar 451 milyon liraya ulaştı. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 10,1 olarak hesaplandı.



Eylülde personel giderleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 96,2 artarak 61 milyar 499 milyon lira oldu. Personel giderleri için bütçede öngörülen 613 milyar 641 milyon lira ödeneğin yüzde 10'u kullanıldı.



Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 86 artışla 9 milyar 493 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 97 milyar 151 milyon lira ödeneğin yüzde 9,8'i kullanılmış oldu.



FAİZ GİDERLERİ 33,1 MİLYAR LİRA



Söz konusu dönemde, mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 214 milyar 814 milyon lira ödeneğin yüzde 10,3'ü harcandı. Eylülde yüzde 75,8 artışla 22 milyar 154 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.



Cari transferler eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 88,4 artışla 112 milyar 699 milyon lira olarak belirlendi. Bütçede öngörülen 1 trilyon 78 milyar 291 milyon lira ödeneğin yüzde 10,5'i kullanıldı.



Eylülde 19 milyar 644 milyon lira sermaye gideri, 2 milyar 106 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 24 milyar 856 milyon lira oldu.



Faiz giderleri söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 134,7 artışla 33 milyar 116 milyon lira olarak hesaplandı.