2024 emlak vergisi 1. taksit ödeme tarihi: Emlak vergisi ödemesi ne zaman bitecek?

Ev sahiplerini ilgilediren emlak vergisi ödemelerinde tarih araştırmaları hız kazandı. Yıl içinde iki taksitle ödenen emlak vergilerinin ilki için ev sahipleri tarih bilgisini öğrenmek istiyor. Emlak vergisini isteyenler peşin ödeyebileceği gibi isteyenler de taksitle ödeyebiliyor. İşte, 2024 emlak vergisi 1. taksit ödeme takvimi...



EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?



2024 yılı içerisinde 2 taksitle ödenecek olan emlak vergisinin ilk taksiti 1 Mart-31 Mayıs döneminde, 2. taksiti ise kasım ayı boyunca ödenebilecek.



EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?



İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor.



Ayrıca e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor.



Ödemeler ise veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor.



