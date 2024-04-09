400'den fazla kişinin elektrik faturasını ödedi

Uludağ Elektrikten yapılan açıklamaya göre, isminin açıklanmasını istemeyen iş insanı, ödeme güçlüğü çeken ailelere destek olmak için firmayla iletişime geçti.



Bunun üzerine çalışma başlatan şirket yetkilileri, ödeme güçlüğü çeken, sosyal yardım desteği alan ve evinde cihaza bağlı hastası olan aboneleri tespit ederek iş insanına bildirdi.



Yardımsever iş insanı, 400'den fazla abonenin toplam 200 bin lira tutarındaki 600'ün üzerinde faturasını ödedi.

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