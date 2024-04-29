ABD bankasından dolara karşı Türk Lirası tavsiyesi

Türk Lirası'nın önümüzdeki aylarda sermaye akışı çekeceğini belirten Citi analistleri, 6 aylık forward işlemleri üzerinden Türk Lirası'nda dolara karşı uzun pozisyon alınmasını önerdi.



Analistlerin hazırladığı değerlendirmede, Merkez Bankası'nın parasal koşulları sıkılaştırılması için temkinli duruşunu sürdürmeye hazır olduğu belirtildi.



Analizde Merkez Bankası’nın şu an için politika faizlerini doğrudan artırmak yerine makro ihtiyati tedbirlere daha fazla odaklanabileceği kaydedildi.



Citi, tüketici enflasyonunun mayıs-haziran aylarında zirveye ulaştığı dönemde daha fazla faiz artışı ihtimalini göz ardı etmediğini bildirdi.