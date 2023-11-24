80 maddelik yeni torba yasa teklifinde dikkat çeken düzenlemeler

'CEP'TE ASGARİ MAKTU VERGİYE YENİ AYAR

Teklife göre, cep telefonlarındaki asgari maktu vergi tutarı yıllık değerleme oranı ile güncellenecek.

BANKALARA ENFLASYON MUHASEBESİ UYGALANMAYACAK

Banka ve finans kurumlarının 2024 ve 2025 yıllarında enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar ve zararları dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak.

Mevduat, katılım ve döviz tevdiat hesapları için uygulanabilecek tevkifat oranlarına ilişkin cumhurbaşkanına yetki verilecek.

KDV iadelerinde iade hakkının kısmen veya tamamen kaldırılması veya yeniden koyulması hususunda cumhurbaşkanına yetki verilecek.

KURUMLAR VERGİSİ KAZANÇ İSTİSNASI ARTIRILACAK



Yurt dışına verilen bazı hizmetlerden elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi yüzde 50 kazanç istisnası Türkiye'ye getirilme şartına bağlı olarak yüzde 80'e çıkarılacak.

KKM'DE VERGİ İSTİSNASI UZATILACAK



Kur korumalı mevduattan (KKM) elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnası 30 Haziran 2024'e uzatılacak, bitiminde cumhurbaşkanına uzatma yetkisi verilecek.

Türkiye'ye getirilmesi şartıyla gelir vergisi mükelleflerinin iştirak ettikleri yabancı kurumlardan elde ettikleri kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna edilecek.



Yeni eşik tutarlar belirlenerek ticari gemilere kesilecek cezalar artırılacak.



ihracat gelirlerinin binde 5'i olarak uygulanan götürü gider indirimi kaldırılacak.

ÖZELLEŞTİRMELER ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILABİLECEK



Özelleştirme programına alınan kuruluşların özelleştirilmesine ilişkin ihaleler elektronik ortamda yapılabilecek.



Yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesine ilişkin düzenleme yapılacak.



Mahalli idarelerin kira sertifikası ihraçlarının Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın iznine tabi olması düzenlenecek.



TCDD'nin Hazine garantili kredilerinden kaynaklı vadesi geçmiş borçlarının kurumun ödenmemiş sermayesine mahsubu sağlanacak.



2014 ÖNCESİNE AİT GSS PRİMLERİ TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK



2014 öncesine ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.



Katılım Finans Kefalet Anonim Şirketi'ne kurumlar vergisi muafiyeti sağlanacak.



Dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret sermaye şirketleri aracılığıyla yapılan ihracatlarda imalatçıya kurumlar vergisinde 5 puan indirim yapılacak.

AFET BÖLGESİNDE FAHİŞ FİYATA PARA CEZASI



Depremler sebebiyle genel afet bölgesi ilan edilen yerlerde 2025'e kadar fahiş fiyat uygulamalarına katlı idari para cezası verilmesine ilişkin düzenleme yapılacak.

