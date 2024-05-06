Düğün yemeklerinde fiyat iki katına çıktı: Kişi başı 1000 TL'yi buluyor

Düğün yemeklerinde fiyat iki katına çıktı. Hazır yemek sektörünün düğün sezonuyla birlikte hareketlenmesi bekleniyor. Düğün yapacaklar için yemek fiyatı geçen yıla göre yüzde 100 zamlı.



Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozdağ, geçen yıl 500 lira olan ortalama fiyatın bu yıl bin lira civarında olduğunu söyledi. Bozdağ, "Yemeğin çeşitliliğine bağlı olarak değişiyor ordövr tabakları artı ara sıcaklar artı ana yemek dediğimiz şekliyle içecekleriyle birlikte full bir yemek aşağı yukarı düğün salonlarında bin liraya satılıyor. Bizim ürettiklerimizi alıp bizden alıp satıyorlar. Bizim maliyetimiz 350-600 lira bandındayken nihai tüketiciye bin lira olarak gidiyor." dedi.



Uzmanlar maliyetlerdeki artışa dikkat çekerek, merdivenaltı ürünler konusunda uyarıyor. Çok düşük fiyatlı hizmetlere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyorlar.



Bozdağ, en çok zehirlenme vakalarının düğün yemeklerinde görüldüğünü söylüyor.



Hazır yemek sektöründe artan tek fiyat düğün yemekleri değil. Çoğunlukla şirketlerin aldığı tabldot yemek hizmeti de zamlandı. Bozdağ, "Şu anda dört çeşit standart yemek karbonhidrat ve tamamlayıcı olmak üzere dört kap yemeğin fiyatı 125 lira cıvarına ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.



Artan fiyatlara rağmen, Covid-19 salgınının ardından sektörün işleri açıldı. Bozdağ, "Bu sene ekonomik şartlardan dolayı maliyetler yükselse bile talebin geçen senenin iki katına çıkabileceğini düşünüyoruz" dedi..

