90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya girecek? 90 bin taşeron kadrosu kimleri kapsıyor?

90 bin taşeron işçi kadrosuna yönelik tarih bilgisi araştırılmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamada, 90 bin taşeron işçinin kamuya kadrolu olarak geçmesine yönelik çalışmaların yapıldığı belirtilmişti. Peki, 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya girecek?



90 BİN TAŞERON İŞÇİYE KADRO MÜJDESİ



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamalarda açıkta kalan 90 bin taşeron işçinin kadro çalışmalarının sürdüğünü belirtti.



Bakan Bilgin'in açıklaması şu şekilde;



"Mesela geçici işçiler sorunu. Ben 2000 yılında genel müdürdüm, bizim geçici işçilerimiz vardı. Demir yolları ile görüşüyorum, geçici işçilerimiz hale geçici işçi… Bir türlü geçmeyen bir işçilik dönemi var. Bunu çözeceğiz. Geçici işçilik meselesinin çözülmesi lazım. Ayrıca 696 Sayılı KHK'yla geçen işçilerin problemleri var. Onların çözülmesi daha kolay, o konuda hazırlıklarımız tamamlandı ama orada bir başka sorun daha var, önemli bir sorun da şuydu.



Yaklaşık 1 milyon işçi geçti ama o günkü şartlarda 90 bin civarında bir işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya kadrolu olarak geçmesi, onlara işçi kadrosu verilmesi konusunda da bütün çalışmalarımızı tamamladık. Onun da belli bir aşamadan sonra uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim." diye konuştu.

90 BİN TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GİRECEK?



Bakan Bilgin, Bakanlığın gündeminde olan sözleşmeli personel, geçici işçiler ve taşeron işçilerle ilgili çalışmaların aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna açıklanacağını ve Meclis takvimine alınacağını belirtti.



Buna göre; 90 bin taşeron işçinin kadroya ne zaman gireceği Aralık ayında belli olacak.



90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?



Bakan Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.