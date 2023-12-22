ABD bankaları için tehlike çanları çalıyor

ABD'de bankaların tarihin en yüksek temerrüt riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi. Bankaların ticari gayrimenkul sektöründeki krizden olumsuz etkilendiği kaydedildi.



Stanford, Columbia, USC (Güney Kaliforniya Üniversitesi) ve Northwestern üniversitelerinin araştırmasında, yüksek faiz oranlarının ticari gayrimenkul sektörü ve ABD bankacılık sistemi üzerindeki etkileri ele alındı.



Business Insider'ın haberinde faiz artışları ve uzaktan çalışmanın ticari emlak değerlerinde ciddi düşüşe yol açtığı aktarılırken, tüm kredilerin yüzde 14'ünün ve ofis kredilerinin yüzde 44'ünün negatif özkaynakta olduğu belirtildi.



Bu durumun tüm ticari gayrimenkul kredilerinde yüzde 10 ile 20 oranında temerrüt oranına yol açabileceğine vurgu yapıldı. Bankaların yaklaşık 160 milyar dolar zararla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.



Faiz oranlarının yüksek kalması ve emlak değerlerinin yükselmemesi senarsoyunda, tarihin en büyük temerrüt riskinin yaşanabileceğine dikkat çekildi. Temerrüt oranlarının 2008 krizi dönemindeki seviyeleri görebileceği kaydedildi.



Ticari gayrimenkul sektörünün vadesi yaklaşan yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık borcu bulunuyor. Şirketlere ofis kiralama hizmeti sunan WeWork, kasım ayında piyasadaki gerileme nedeniyle iflas başvurusunda bulunmuştu.



ABD'de bu yılın mart ayında Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank ve Silvergate Bank iflas etmişti.



ABD'de büyüme 3. çeyrekte beklentilerin altında Haberi Görüntüle