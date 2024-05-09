ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 4 Mayıs ile biten haftada 231 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 215 bin seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 27 Nisan ile biten haftada 208 bin seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 209 bin olarak revize edildi.
ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 4 Mayıs ile biten haftada 215 bin seviyesine yükseldi.
ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 27 Nisan ile biten haftada 1.785 milyon seviyesine yükseldi.
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