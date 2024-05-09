ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 4 Mayıs ile biten haftada ​231 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti​​.



Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 215​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.



ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 27 Nisan ile biten haftada 208 bin seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 209 bin olarak revize edildi.​



ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 4 Mayıs ile biten haftada 215 bin seviyesine yükseldi.



ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 27 Nisan ile biten haftada 1.785 milyon seviyesine yükseldi.​

