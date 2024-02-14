ABD'de mortgage faizleri iki ayın en yüksek seviyesinde

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 9 Şubat ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.



Buna göre, mortgage başvuruları, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,3 azaldı.



Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 3, yeniden finansman başvuruları da yüzde 2 geriledi.



Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,80'den yüzde 6,87'ye çıktı.



Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,14'ten yüzde 6,30'a yükseldi.

BAŞVURU FAALİYETLERİ ZAYIF



MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, geçen hafta mortgage faizlerinin yükselmesi nedeniyle başvuru faaliyetlerinin zayıf olduğuna işaret ederek, 30 yıl vadeli konut kredisi faizinin Aralık 2023'ün başından bu yana en yüksek seviyeye çıktığını bildirdi.



Yüksek faiz oranları ve hala düşük olan ikinci el konut stoku nedeniyle satın alma başvurularının da zayıf kaldığını ifade eden Kan, yeniden finansman başvurularının ise durgun olmasına rağmen bir önceki yıla göre daha fazla olduğunu kaydetti.