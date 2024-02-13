ntv.com.tr

ABD'de ocak enflasyonu beklentiyi aştı

ABD'de TÜFE ocak ayında yüzde 0,3 ile yüzde 0,2'lik artış beklentilerinin üzerinde yükseldi. Yıllık TÜFE yüzde 3,1'e geriledi.

ABD'de ocak enflasyonu beklentiyi aştı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı.

ABD'de TÜFE ocak ayında yüzde 0,3'le beklentilerin üzerinde arttı. Artışın yüzde 0,2 olması bekleniyordu.

Yıllık TÜFE yüzde 3,4'ten yüzde 3,1'e geriledi. Enflasyonun yüzde 2,9'a gerileyeceği tahmin ediliyordu.

Enerji ve gıda fiyatlarının dışarıda tutulduğu çekirdek TÜFE ocak ayında yüzde 0,4'le yüzde 0,3'lük artış beklentisinin üzerinde yükseldi. Yıllık çekirdek TÜFE yüzde 3,9'da sabit kaldı. Çekirdek TÜFE'nin yüzde 3,7'ye düşmesi bekleniyordu.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...